Restringen circulación vehicular y fijan multas para jornada electoral

El Órgano Electoral recordó que la circulación vehicular estará prohibida durante la jornada de votación del domingo 22 de marzo, salvo para casos excepcionales que cuenten con autorización previa, por lo que se establecieron restricciones y multas para los infractores.

“A partir de las cero horas del día domingo está prohibida toda circulación de motorizados, salvo que cuente con autorización”, informó el vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, Antonio Condori.

Dijo que los permisos pueden tramitarse únicamente de forma virtual hasta el 19 de marzo, con nota justificada, carnet de identidad, RUA del vehículo y licencia vigente.

La circulación autorizada estará restringida a servicios esenciales como médicos, bomberos, medios de comunicación y personal electoral, que están exentos al trámite.

Asimismo, aclaró que la población podrá recurrir a servicios de taxi autorizados en casos de emergencia.

El incumplimiento de la norma implicará sanciones económicas que, en caso de vehículos los propietarios deberán pagar Bs 660 como multa para su devolución.

En paralelo, rige el calendario de restricciones electorales, por lo que las campañas pueden realizarse hasta el miércoles 18 de marzo, ya que desde el jueves rige el silencio electoral.

También se prohibirá el consumo de bebidas alcohólicas desde las 00:00 del viernes 20 de marzo hasta el mediodía del lunes 23.

Asimismo, las sanciones alcanzan a distintos actores.

“Los jurados que no cumplan serán sancionados con 1.650 bolivianos y los ciudadanos que no voten con 660 bolivianos”, detalló.

Condori recomendó a la población informarse previamente para evitar contratiempos.

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