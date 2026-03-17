Municipio de La Paz garantiza atención médica para jornada electoral

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz anunció que todo el sistema de salud estará plenamente operativo durante la jornada electoral de este domingo 22 de marzo, con hospitales, ambulancias y personal médico disponibles para atender cualquier emergencia.

“Tenemos todo un ejército municipal (…) para atender cualquier emergencia. El 167 es la línea para tener la atención de las ambulancias (…) en ese momento se les va a poder recoger en caso de una emergencia”, explicó la directora de Salud, Fátima Verduguez, al detallar el plan de contingencia.

La autoridad destacó que los centros hospitalarios de Los Pinos, La Portada y La Merced, junto a otros establecimientos, contarán con personal completo y equipos de respuesta inmediata.

Además, se habilitó una línea gratuita para la atención prehospitalaria.

Verduguez aseguró que el sistema de salud está preparado para distintos escenarios.

“Todos los médicos, todo el personal está listo para cualquier atención en caso de emergencias, incendios o accidentes de tránsito”, sostuvo.

También remarcó que se cuenta con personal especializado en diferentes especialidades, como ginecología, pediatría, medicina interna y cirugía general.

En cuanto a insumos, la directora afirmó que los centros de salud están abastecidos pese al contexto económico en las 67 farmacias y los cinco hospitales municipales.

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