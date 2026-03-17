TEMAS DE HOY:
Sebastián Marset accidente de tránsito

23ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Municipio de La Paz garantiza atención médica para jornada electoral

Cinco hospitales, ambulancias y personal de salud estarán activos las 24 horas para atender emergencias durante las elecciones del domingo.

Red Uno de Bolivia

17/03/2026 8:03

Foto referencial.
La Paz

Escuchar esta nota

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz anunció que todo el sistema de salud estará plenamente operativo durante la jornada electoral de este domingo 22 de marzo, con hospitales, ambulancias y personal médico disponibles para atender cualquier emergencia.

“Tenemos todo un ejército municipal (…) para atender cualquier emergencia. El 167 es la línea para tener la atención de las ambulancias (…) en ese momento se les va a poder recoger en caso de una emergencia”, explicó la directora de Salud, Fátima Verduguez, al detallar el plan de contingencia.

La autoridad destacó que los centros hospitalarios de Los Pinos, La Portada y La Merced, junto a otros establecimientos, contarán con personal completo y equipos de respuesta inmediata.

Además, se habilitó una línea gratuita para la atención prehospitalaria.

 

Verduguez aseguró que el sistema de salud está preparado para distintos escenarios.

“Todos los médicos, todo el personal está listo para cualquier atención en caso de emergencias, incendios o accidentes de tránsito”, sostuvo.

También remarcó que se cuenta con personal especializado en diferentes especialidades, como ginecología, pediatría, medicina interna y cirugía general.

En cuanto a insumos, la directora afirmó que los centros de salud están abastecidos pese al contexto económico en las 67 farmacias y los cinco hospitales municipales.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD