Andrés Gómez critica gestión y plantea cambio en la Gobernación paceña

El candidato a la Gobernación de La Paz por la agrupación Venceremos, Andrés Gómez, lanzó duras críticas a la actual administración departamental y planteó un cambio en la forma de gestión pública.

“Ha sido un desperdicio estos cinco años (…) nadie sabe qué hace la Gobernación”, afirmó, al cuestionar la falta de resultados visibles y el desconocimiento ciudadano sobre las competencias de esta instancia.

Gómez aseguró que uno de los principales problemas es la desconexión entre autoridades y población.

En ese marco, señaló que muchas obras no se ejecutan por falta de seguimiento más que por escasez de recursos.

El candidato también criticó la crisis en el sistema de salud, especialmente en hospitales de tercer nivel.

“Todos los días vemos que no hay insumos, no hay medicamentos (…) es una crisis”, manifestó.

Frente a ello, planteó optimizar los recursos existentes.

“No voy a caer en la demagogia de decir que construiremos hospitales sin presupuesto (…) pero sí podemos equipar y mejorar los que ya tenemos”, indicó.

Asimismo, cuestionó la falta de coordinación entre niveles de gobierno y planteó una coordinación estrecha.

En el ámbito económico, insistió en que el rol de la Gobernación debe centrarse en facilitar inversiones.

Gómez remarcó la necesidad de un cambio político por lo que convocó a la población paceña a votar por una nueva opción y dejar de lado las candidaturas del pasado.

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