¿No lograste excusarte? Estas son las multas y sanciones para los jurados electorales que no se presenten en las elecciones

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó que los ciudadanos designados como jurados electorales deben cumplir obligatoriamente con su función el día de la votación, caso contrario serán sancionados con medidas económicas y administrativas.

De acuerdo con la normativa vigente, quienes no asistan o abandonen su mesa sin justificación deberán pagar una multa equivalente al 50% del salario mínimo nacional, lo que para este 2026 representa aproximadamente Bs 1.650.

Además, los infractores quedarán inhabilitados en el Padrón Electoral Biométrico, lo que implica que no podrán participar en futuros procesos electorales hasta regularizar su situación.

¿Cuándo se aplica la sanción?

Las sanciones se aplican cuando el jurado:

No se presenta el día de la votación

Abandona sus funciones durante la jornada

No presenta una excusa válida dentro del plazo establecido

¿Cómo evitar sanciones?

El TSE establece que los ciudadanos pueden evitar estas medidas si:

Presentan una excusa justificada (por enfermedad, viaje u otros motivos de fuerza mayor) dentro del plazo fijado

Asisten a la capacitación y cumplen con su rol el día de la elección

Las autoridades recordaron que ser jurado electoral es una obligación ciudadana, por lo que su incumplimiento no solo implica una sanción económica, sino también la restricción del derecho al voto.

Posición del TSE

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, señaló que el periodo para presentar excusas ya concluyó, por lo que quienes no asistan serán sancionados.

“Ese tiempo ya ha pasado el tema de excusas (…) los jurados que no puedan asistir o que no vayan tendrán una multa de alrededor de 1.600 bolivianos”, indicó.

Asimismo, la autoridad aseguró que se espera un alto nivel de cumplimiento, recordando que en procesos anteriores la mayoría de los jurados asistió.

“No va a suceder ese hecho porque nosotros tenemos un buen antecedente de las elecciones generales cuando la mayoría de nuestros jurados se han presentado a votar”, afirmó.

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