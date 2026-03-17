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Cochabamba: ¿De qué color son las papeletas y qué se elige en cada una?

Las boletas estarán diferenciadas por color y permitirán elegir autoridades departamentales y municipales de forma independiente.

Cristina Cotari

17/03/2026 8:18

TED de Cochabamba explica cómo votar en las elecciones subnacionales. Foto: TED de Cochabamba
Cochabamba, Bolivia

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El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba presentó las boletas de sufragio que se utilizarán en las elecciones subnacionales, destacando sus características y la forma correcta de emisión del voto.

El vocal del TED, Roberto Knaudt, explicó que se habilitaron dos papeletas diferenciadas por color.

La de color plomo o gris corresponde a la elección de Gobernación e incluye a los candidatos a gobernador y asambleístas departamentales por territorio y población. Esta boleta está dividida en tres franjas: una para gobernador y dos para asambleístas, permitiendo al elector marcar de manera independiente, ya sea de forma lineal o cruzada.

La papeleta de sufragio para la Gobernación de Cochabamba. Foto: Red Uno

En tanto, la papeleta de color marrón está destinada a la elección municipal. En ella se encuentran las opciones para alcalde y concejales, también con posibilidad de voto independiente en cada franja.

La papeleta de sufragio para alcaldías. Foto: Red Uno

Por su parte, el presidente del TED Cochabamba, Daniel Quinteros, informó que se distribuirán 6.194 maletas electorales en los 834 recintos habilitados en el departamento.

 

 

A cinco días de los comicios, se lleva adelante el armado de estas maletas, que contienen material sensible como actas de ámbito departamental y municipal.

Quinteros señaló que el proceso de armado tiene un avance del 50% y anunció que desde este miércoles comenzará la distribución del material electoral hacia regiones alejadas, como el TIPNIS y Colorado, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.
 

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