Cochabamba: ¿De qué color son las papeletas y qué se elige en cada una?

Las boletas estarán diferenciadas por color y permitirán elegir autoridades departamentales y municipales de forma independiente.
17/03/2026 8:18
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El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba presentó las boletas de sufragio que se utilizarán en las elecciones subnacionales, destacando sus características y la forma correcta de emisión del voto.
El vocal del TED, Roberto Knaudt, explicó que se habilitaron dos papeletas diferenciadas por color.
La de color plomo o gris corresponde a la elección de Gobernación e incluye a los candidatos a gobernador y asambleístas departamentales por territorio y población. Esta boleta está dividida en tres franjas: una para gobernador y dos para asambleístas, permitiendo al elector marcar de manera independiente, ya sea de forma lineal o cruzada.
En tanto, la papeleta de color marrón está destinada a la elección municipal. En ella se encuentran las opciones para alcalde y concejales, también con posibilidad de voto independiente en cada franja.
Por su parte, el presidente del TED Cochabamba, Daniel Quinteros, informó que se distribuirán 6.194 maletas electorales en los 834 recintos habilitados en el departamento.
A cinco días de los comicios, se lleva adelante el armado de estas maletas, que contienen material sensible como actas de ámbito departamental y municipal.
Quinteros señaló que el proceso de armado tiene un avance del 50% y anunció que desde este miércoles comenzará la distribución del material electoral hacia regiones alejadas, como el TIPNIS y Colorado, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.
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