TSE anuncia actividades finales del calendario y destaca debates

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que el proceso rumbo a las elecciones subnacionales ingresa en su última semana de actividades del calendario electoral, con tareas clave previas a la jornada de votación.

Durante una conferencia de prensa, el presidente del TSE, Gustavo Ávila, anunció que el jueves 19 de marzo se publicarán los lugares donde se realizarán los cómputos departamentales, etapa en la que se consolidarán los resultados oficiales de los comicios.

La autoridad también explicó que, ante la falta de designación de vocales en el Tribunal Electoral Departamental de La Paz, será el propio Tribunal Supremo Electoral el que asuma el cómputo departamental en ese departamento.

En ese sentido, indicó que la Sala Plena del TSE instalará el cómputo departamental el domingo desde las 18:00 en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de la ciudad de La Paz.

Balance de los debates electorales

Ávila también presentó un informe sobre la realización de los debates entre candidatos a gobernadores y alcaldes de las ciudades capitales, destacando que se trató de un hecho histórico para el país.

Según informó, más de 90 canales de televisión y más de 183 medios digitales transmitieron los debates, lo que permitió que la ciudadanía en todo el país pudiera conocer las propuestas de los postulantes.

“Ha sido un hecho histórico. Más de 90 canales han transmitido estos debates y más de 183 medios digitales. Por lo tanto, toda Bolivia ha podido conocer los debates que se han llevado adelante en los nueve departamentos”, señaló.

El presidente del TSE resaltó además que el 98% de los candidatos participó en estos encuentros, realizados de manera simultánea en los nueve departamentos.

“Estamos muy satisfechos. Creemos que la población ha valorado este hecho”, afirmó.

Agradecimiento a medios y ciudadanía

Finalmente, la autoridad agradeció a los partidos políticos, medios de comunicación y ciudadanos que siguieron los debates, señalando que estos espacios contribuyen a fortalecer la democracia y el derecho al voto informado.

“Queremos agradecer a los partidos políticos que han permitido que los candidatos asistan, a los medios de comunicación que transmitieron los debates y al pueblo boliviano que hizo seguimiento”, concluyó.

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