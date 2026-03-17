Así lavaban millones: empresas falsas y bancos en EE.UU. en la red de Marset

El caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset dio un giro clave tras su primera audiencia en Estados Unidos, donde las autoridades expusieron un complejo esquema de narcotráfico y lavado de dinero a escala global.

Según la acusación presentada ante el Tribunal de Distrito del Este de Virginia, Marset habría recibido 17 millones de euros por un solo envío de cocaína hacia Europa, una cifra que revela la magnitud de su operación criminal.

El dinero: millones y bolsos con efectivo

La investigación detalla que al menos 5 millones de euros fueron lavados a través del sistema financiero estadounidense, utilizando mecanismos diseñados para ocultar su origen ilícito.

Parte del dinero era movilizado de forma clandestina:

Bolsos cargados con efectivo trasladados por rutas en Europa

Movimientos internacionales hacia Sudamérica

Ingreso al sistema bancario mediante operaciones encubiertas

Empresas fachada y transferencias

Uno de los puntos clave del caso involucra a Federico Santoro, señalado como operador financiero de la red.

Según la acusación:

Utilizó al menos siete empresas ficticias

Generaba facturas falsas para justificar ingresos

Movió más de 11 millones de dólares a través de bancos en EE.UU.

Santoro fue condenado en 2025 a 15 años de prisión, tras declararse culpable.

Identidades falsas y perfil bajo

Para evadir a las autoridades, Marset utilizó múltiples identidades, entre ellas:

“Luis Paulo Amorim Santos”

“Gabriel De Souza Beumer”

Incluso llegó a jugar fútbol en Bolivia bajo una identidad falsa, en un intento de mantener un perfil bajo mientras operaba su red.

Lo que viene

Tras esta primera audiencia, se espera una nueva comparecencia en abril, donde se formalizarán los cargos.

El caso podría marcar un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico internacional, al evidenciar cómo operan las redes criminales modernas: con logística global, millones en circulación y estructuras financieras sofisticadas.

De los bolsos con efectivo a los bancos internacionales, la investigación revela el verdadero alcance de una red que operaba sin fronteras.

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