TEMAS DE HOY:
Sebastián Marset Audiencia de Marset Asesinato de hombre

29ºC Santa Cruz de la Sierra

17ºC La Paz

31ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

“Bolivia ya no es un refugio para delincuentes”, Landau felicita a Bolivia por la captura de Marset

Landau afirmó que la detención de este criminal es beneficiosa para Bolivia, Estados Unidos, la región y el mundo.

Red Uno de Bolivia

16/03/2026 15:54

Escuchar esta nota

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, felicitó este lunes al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, por la operación que culminó con la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

A través de su cuenta en la red social X, la autoridad estadounidense destacó la operación policial y señaló que la detención del narcotraficante representa un avance en la lucha contra el crimen organizado.

“Deseo felicitar al presidente Rodrigo Paz y al Gobierno boliviano por la audaz y exitosa operación que culminó con la captura de Sebastián Marset, un importante narcotraficante internacional”, escribió Landau.

Asimismo, indicó que Marset se encuentra actualmente bajo custodia en Estados Unidos a la espera de juicio y afirmó que su captura es beneficiosa para Bolivia, Estados Unidos, la región y el mundo.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD