“Bolivia ya no es un refugio para delincuentes”, Landau felicita a Bolivia por la captura de Marset

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, felicitó este lunes al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, por la operación que culminó con la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

A través de su cuenta en la red social X, la autoridad estadounidense destacó la operación policial y señaló que la detención del narcotraficante representa un avance en la lucha contra el crimen organizado.

“Deseo felicitar al presidente Rodrigo Paz y al Gobierno boliviano por la audaz y exitosa operación que culminó con la captura de Sebastián Marset, un importante narcotraficante internacional”, escribió Landau.

Asimismo, indicó que Marset se encuentra actualmente bajo custodia en Estados Unidos a la espera de juicio y afirmó que su captura es beneficiosa para Bolivia, Estados Unidos, la región y el mundo.

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