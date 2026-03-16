Gobierno busca identificar a quienes protegieron a Marset en Bolivia

El ministro de Gobierno, Dr. Marco Antonio Oviedo, informó que el Gobierno Nacional instruyó ejecutar investigaciones rigurosas con el fin de esclarecer cualquier posible irregularidad durante los operativos posteriores a la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, así como para identificar a todos quienes lo protegieron o colaboraron con su organización criminal en Bolivia.

La autoridad aseguró que tanto las pesquisas desarrolladas en el país como el proceso judicial abierto en Estados Unidos permitirán conocer quiénes lo protegieron y por qué lo hicieron.

“Claro que vamos a tener información de todo el proceso (…) y me comprometo públicamente a revelar quiénes lo protegieron, por qué lo protegieron”, afirmó la autoridad.

Oviedo explicó que el operativo que permitió la captura del narcotraficante tuvo como prioridad neutralizar al grupo de seguridad que lo acompañaba, detenerlo y trasladarlo hasta el aeropuerto para su posterior expulsión del país.

“En ese momento la prioridad nuestra era neutralizar a los hombres de seguridad de Marset, capturar a Marset y llevarlo al aeropuerto para que luego sea expulsado del país”, señaló.

Investigación por posibles irregularidades

El titular de Gobierno también informó que se dispuso una investigación interna dentro de la Policía ante versiones sobre posibles irregularidades en el manejo de bienes incautados durante los operativos posteriores.

“He instruido una investigación tajante, por escrito, al comandante de la Policía, al comandante de Inteligencia y al comandante de la FELCC. Si hay responsables, van a ser llevados a la cárcel”, advirtió.

La autoridad enfatizó que no permitirá que acciones individuales empañen el resultado del operativo, considerado uno de los golpes más importantes contra el narcotráfico en el país.

“No voy a permitir que alguien se quede con un reloj o un puñado de dólares (…) y entonces se desnaturalice y se pierda el objetivo”, sostuvo.

Finalmente, Oviedo aseguró que las investigaciones continúan en curso y que el Gobierno seguirá trabajando para esclarecer todos los vínculos relacionados con el caso.

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