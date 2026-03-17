Criminólogo afirma que declaración de Marset será una “bomba política y jurídica”

La detención del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset ha desatado una fuerte repercusión en el ámbito político y judicial, especialmente en Paraguay, donde el caso es considerado de alto impacto por sus posibles derivaciones.

El criminólogo paraguayo Juan Martens advirtió que la captura del acusado “causó una preocupación y es una bomba política y jurídica que está dando la vuelta en el ámbito político y judicial”. En ese contexto, explicó que lo que Marset decida declarar podría ser determinante para el desarrollo de otros procesos en curso. “De lo que diga Marset va a determinar ciertamente el desenlace de otras causas en Paraguay”, sostuvo.

Martens recordó que varias personas vinculadas al narcotraficante ya están siendo juzgadas, incluso un senador en ejercicio que fue recientemente condenado a prisión. “Para Paraguay el caso Marset no es un caso menor”, remarcó.

Asimismo, destacó que el sistema judicial de Estados Unidos contempla mecanismos como la “delación premiada”, que permite reducir penas a cambio de información relevante. “Cuanto más hable el acusado y brinde información, se le puede reducir su condena”, explicó, lo que incrementa la expectativa sobre posibles revelaciones.

El especialista también apuntó a una presunta red de protección que habría facilitado el crecimiento de la estructura criminal.

“La estructura de Marset se amplificó gracias a la colaboración institucional; sin ella no hubiera podido ser uno de los grandes traficantes de cocaína para el mundo”, afirmó, señalando el uso de los ríos Paraguay y Paraná como rutas clave.

En ese sentido, alertó que una eventual cooperación del narcotraficante podría abrir nuevas investigaciones contra actores que habrían participado directa o indirectamente. “La noticia de que Marset decidió cooperar genera por un lado expectativa para abrir otras causas, y por otro, mucha preocupación respecto a quienes podrían haber estado involucrados en su red de protección”, indicó.

Martens aseguró que las investigaciones ya han alcanzado a distintos niveles del Estado y del sector privado. “Llegó al poder ejecutivo, al poder legislativo, al sector privado, al sector cooperativo y al poder judicial”, afirmó, al referirse a lo documentado en procesos previos.

Además, subrayó que la información contenida en dispositivos incautados podría tener un alcance regional. “Van a aportar información no solo con relación a Bolivia, sino también a Paraguay, Brasil, Uruguay e incluso Argentina”, señaló, destacando el interés de las autoridades estadounidenses en estos datos para futuras negociaciones y causas judiciales.

El criminólogo también advirtió sobre posibles repercusiones internas en Paraguay. “Hay muchas autoridades que podrían ser salpicadas si Marset decide hablar”, dijo.

Finalmente, señaló que, pese a la detención, las organizaciones criminales tienden a reconfigurarse. “Todas tienen la posibilidad de autogestionarse o reinventarse”, explicó, mencionando incluso el riesgo de reorganización dentro del sistema penitenciario paraguayo debido a controles insuficientes.

En cuanto al entorno cercano del narcotraficante, Martens informó que su esposa, que se encontraba detenida en una cárcel militar, fue trasladada recientemente a un centro penitenciario de alta seguridad.

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