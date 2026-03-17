Captura de Marset no desarticula la red criminal, advierte experto

La reciente captura de Sebastián Marset continúa generando repercusiones en el ámbito de la seguridad. El experto Jorge Santistevan alertó que, pese al operativo, la organización criminal que lideraba el narcotraficante no ha sido desmantelada y mantiene su estructura operativa intacta.

“Esta es una banda internacional que no estaba conformada solo por Marset y cuatro individuos que son precisamente la seguridad. La organización criminal está intacta, solo le falta la cabeza”, afirmó.

Santistevan explicó que este tipo de organizaciones reaccionan de forma inmediata ante la caída de su líder, priorizando la protección de sus recursos económicos, armamento y estructura interna.

“Lo que hacen las organizaciones criminales en esta circunstancia, de manera inmediata, es reorganizarse, salvar el dinero en efectivo, la fortuna que tienen, así como la mayor cantidad de armas”, señaló.

Asimismo, advirtió que el siguiente paso será la designación de un nuevo líder que asuma el control del grupo delictivo, lo que podría representar un riesgo aún mayor para las fuerzas del orden.

“Van a reemplazar el vacío de liderazgo por un delincuente más fuerte y poderoso, que pueda comandar a toda la organización criminal. Esa estructura, con una nueva cabeza, puede enfrentarse directamente a las fuerzas del orden”, concluyó.

Las declaraciones del especialista ponen en evidencia que la lucha contra el crimen organizado no termina con la captura de sus cabecillas, sino que requiere de acciones sostenidas para desarticular completamente estas redes internacionales.

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