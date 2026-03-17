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Hasta 20 años de cárcel: el futuro que enfrenta Sebastián Marset en Estados Unidos

El presunto líder de una red internacional de narcotráfico enfrenta a la justicia estadounidense, donde una condena podría significar hasta dos décadas tras las rejas.

Silvia Sanchez

17/03/2026 8:53

Hasta 20 años de cárcel: el futuro que enfrenta Sebastián Marset en Estados Unidos
Estados Unidos

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El nombre de Sebastián Marset vuelve a ocupar titulares internacionales, pero esta vez con un posible desenlace contundente: hasta 20 años de prisión si es declarado culpable por la justicia de Estados Unidos, según informa la Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito Este de Virginia.

El uruguayo de 34 años, señalado como líder de una poderosa organización de narcotráfico, ya compareció ante un tribunal federal, donde enfrenta cargos vinculados al lavado de dinero proveniente del tráfico de cocaína a gran escala.

Una condena que puede cambiarlo todo

De acuerdo con las autoridades, Marset habría dirigido una red que movía toneladas de droga desde Sudamérica hacia Europa, generando millones en ganancias ilícitas que luego eran introducidas al sistema financiero internacional.

Ahora, el foco está en el proceso judicial: si es hallado culpable, podría recibir una pena de hasta 20 años de cárcel.

La sentencia final dependerá de un juez federal, quien evaluará las pruebas, las directrices de sentencia y otros factores legales.

Un caso con alcance internacional

Las investigaciones apuntan a una estructura criminal que operaba en varios países, incluyendo Bolivia, Paraguay, Brasil y naciones europeas, con complejos mecanismos para mover dinero ilícito a través del sistema bancario.

En este entramado también aparece Federico Santoro, socio cercano de Marset, quien ya se declaró culpable y fue condenado a 15 años de prisión, marcando un precedente clave en el caso.

El peso de la justicia estadounidense

El caso de Marset no solo es mediático por su alcance internacional, sino también por la severidad del sistema judicial estadounidense en delitos de narcotráfico y lavado de dinero.

Con una posible condena de dos décadas, el proceso entra en una etapa decisiva.

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