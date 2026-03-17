¿Por qué aún no abren las cajas fuertes incautadas a Marset? Esto dice el fiscal

El Ministerio Público informó que se aguarda una orden nacional para proceder con la apertura de las cajas fuertes secuestradas en el domicilio de Sebastián Marset. Las autoridades han decidido extremar las medidas de seguridad ante la incertidumbre sobre el contenido de estos depósitos.

Riesgos en la inspección

El fiscal antidrogas, Dr. Ismael Palenque, señaló que se deben realizar estudios previos antes de la intervención. “Hay que tomar las previsiones necesarias, no sabemos qué puede haber o no dentro de estas cajas”, explicó la autoridad.

Palenque advirtió sobre posibles amenazas para el personal encargado de las cajas fuertes. “Algo quizás que pueda poner en peligro a las personas que aperturen o no”, manifestó respecto a los protocolos de seguridad.

Sobre el operativo, el fiscal detalló que los equipos ya se encontraban expuestos afuera cuando llegó el personal de narcóticos. “Se dejó un custodio policial por parte de la FELCN, existe ya personal de Dircabi que se está haciendo cargo”, añadió Palenque.

Por su parte, el fiscal Julio César Porras reforzó la tesis del peligro inminente durante el peritaje. “El peligro, no sabemos qué hay, imagínese que haya una bomba o un explosivo”, advirtió el representante del Ministerio Público.

Coordinación con la Policía

Porras confirmó que se están tomando previsiones conjuntas con los expertos en explosivos de la institución del orden. Actualmente, las cajas fuertes ya han sido secuestradas y entregadas formalmente a la administración de Dircabi.

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