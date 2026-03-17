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Policial

Caso maletas: Justicia ordena 150 días de aprehensión para guardia de seguridad

La Fiscalía de Santa Cruz logra la detención preventiva del sospechoso en el centro penitenciario de Palmasola.

Ximena Rodriguez

17/03/2026 20:02

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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La justicia boliviana determinó hoy el traslado inmediato a Palmasola de un segundo guardia de seguridad vinculado al denominado ‘caso maletas’, tras ejecutarse una orden de aprehensión que databa de hace diez días. El fiscal Julio César Porras confirmó que, tras la audiencia cautelar, el imputado deberá cumplir 150 días de detención preventiva mientras avanzan las investigaciones.

La captura se concretó el día de ayer, cerrando un cerco sobre el sospechoso que fue señalado directamente por diversos testigos en sus declaraciones previas.

Según el fiscal Porras: “Él era un segundo guardia de seguridad, donde en las declaraciones de las diferentes personas identifican que él estaba cuando llegaron las sustancias”.

Con este avance, el Ministerio Público busca esclarecer el grado de complicidad de los agentes de vigilancia en la logística del transporte de sustancias controladas. Las autoridades no descartan nuevas citaciones a medida que se procesa la evidencia obtenida en esta fase operativa.

 

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