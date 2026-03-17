El Alto: Piden detención preventiva para mujer por intento de infanticidio

El fiscal Raúl Fuentes informó que el Ministerio Público solicitó la detención preventiva por seis meses para la mujer acusada de intentar quitar la vida a sus hijos, en un caso que conmocionó a la ciudad de El Alto.

Según explicó la autoridad, la imputada ya prestó su declaración informativa la mañana de este martes, tras lo cual se formalizó la imputación por el delito de tentativa de infanticidio.

“La señora ya ha prestado su declaración (…) y el Ministerio Público ha solicitado la aplicación de medidas cautelares consistentes en detención preventiva por el lapso de seis meses en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes”, señaló Fuentes.

De acuerdo con la versión de la acusada, el hecho habría sido motivado por problemas personales con su pareja, a quien acusó de haberla engañado. Bajo ese contexto, decidió suministrar sustancias tóxicas a sus hijos y provocarles heridas en las muñecas.

En relación al dinero sustraído, inicialmente se denunció un monto de 70.000 bolivianos; sin embargo, la imputada aseguró que se trataba de 31.000 bolivianos, los cuales, según su declaración, fueron dejados en un lote perteneciente a su hermana con la intención de que lleguen a sus hijas.

Respecto a la situación de los menores, el fiscal indicó que actualmente se encuentran bajo el cuidado de una familiar, mientras que la Defensoría realiza el seguimiento correspondiente. No obstante, un informe psicológico no habría identificado impedimentos para que puedan quedar bajo la tutela del padre.

La audiencia de medidas cautelares se realizará en las próximas horas, dentro del plazo de 24 horas establecido por ley desde la imputación formal, donde se definirá la situación jurídica de la acusada.

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