“Es una jornada histórica”: Bolivia y Brasil sellan acuerdos en energía, agro y logística

"Es una jornada histórica; en más de 20 años no se había dado algo similar", afirmó Luis Fernando Strauss, gerente de Cainco. La misión empresarial boliviana en Brasil marca un hito tras años sin una delegación oficial de tal magnitud.

El ejecutivo destacó la presencia de 120 empresarios de sectores como agroindustria, banca y telecomunicaciones en esta cita en São Paulo.

"Hemos venido a buscar oportunidades y conversar de integración regional, temas aduaneros y fomento a las inversiones", señaló Strauss.

Uno de los pilares de la negociación es la transición hacia energías renovables como la solar, eólica e hidrógeno verde. Strauss explicó que, aunque Brasil es el mayor consumidor de gas boliviano, el objetivo es establecer alianzas estratégicas en nuevas matrices.

En el ámbito logístico, se confirmó el financiamiento brasileño para tramos carreteros estratégicos como San Ignacio-San Matías. "Esto va a mejorar la logística y el intercambio comercial de ambos países", aseguró el representante del sector empresarial.

La transferencia de conocimientos técnicos pretende elevar la productividad agrícola boliviana hasta en un 50% a mediano plazo. "Dentro de la misma área cultivada de Bolivia podemos estar cultivando mucho más y hacer una economía de escala", enfatizó Strauss.

Esta movilización en São Paulo complementa los acuerdos firmados el lunes en Brasilia por los presidentes Rodrigo Paz y Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos mandatarios sellaron compromisos en materia de política, promoción turística y desarrollo energético para fortalecer el bloque.

La delegación nacional estuvo encabezada por ministros de Estado y líderes de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y la CNC. El desafío actual es consolidar estas alianzas para dinamizar la economía boliviana a través del gigante sudamericano.

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