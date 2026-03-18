Senador que busca reducción de salarios podría ser suspendido

El senador Niltón Condori, quien ha impulsado la propuesta de reducción salarial en el Legislativo, podría ser suspendido tras la remisión de tres denuncias en su contra a la Comisión de Ética de la Cámara de Senadores.

La primera vicepresidenta del Senado, Soledad Chapetón, informó que las denuncias fueron leídas en el pleno y derivadas a la instancia correspondiente para su análisis.

“Han leído tres denuncias en el pleno para que el senador Niltón Condori vaya a la Comisión de Ética”, señaló la autoridad.

Chapetón explicó que Condori ya fue notificado y deberá presentarse ante la comisión, donde se detallarán los cargos en su contra y tendrá la oportunidad de ejercer su defensa.

En cuanto a las posibles sanciones, indicó que la suspensión es una de las medidas contempladas, aunque la decisión final dependerá de la evaluación que realicen los miembros de la Comisión de Ética.

Actualmente, Niltón Condori ejerce funciones como senador suplente de la propia Chapetón en la Cámara Alta.

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