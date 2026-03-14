Ministro uruguayo: “Estamos atentos a movimientos de la red de Marset”

El ministro del Interior de Uruguay, Carlos Negro, calificó como una “muy grata noticia para todo el país y la región” la detención del narcotraficante Sebastián Marset, a quien describió como “la imagen del principal narcotraficante de la historia del país y uno de los principales criminales del mundo”.

La autoridad explicó que la captura se concretó tras una coordinación entre autoridades bolivianas y estadounidenses. Según detalló, Marset fue conducido a Estados Unidos en cumplimiento de una orden de detención emitida por la justicia norteamericana y ejecutada por Bolivia.

“Su detención a manos de la Policía boliviana es una muy grata noticia para todo el país y la región”, afirmó Negro.

El ministro también reveló que este viernes sostuvo una conversación con el ministro boliviano Marco Oviedo, con quien ya había acordado previamente una reunión bilateral en Santiago. En ese encuentro, ambos abordaron el paradero y la posible detención del narcotraficante.

Respecto a la situación judicial de Marset en Uruguay, Negro aclaró que existen varias investigaciones en curso en la Fiscalía de ese país, aunque todavía no hay una orden de captura en su contra.

“Está implicado en varios hechos que actualmente son investigados por la Fiscalía uruguaya, pero aún no existe un pedido de detención porque las investigaciones siguen en etapa reservada”, precisó.

El ministro también destacó que recientemente fueron capturados en Uruguay dos presuntos líderes de bandas criminales vinculadas a la estructura de Marset: Luis Alberto Suárez y Luis Fernando Alvin.

Según Negro, estas detenciones, sumadas a la captura del propio Marset, representan un nuevo golpe a la organización criminal.

“Con la captura de Marset completamos la aprehensión de la cúpula. Este sería el tercer golpe que se le da a la rama de la estructura criminal de Marset”, sostuvo.

Las investigaciones en Uruguay también están relacionadas con una importante incautación de cocaína y con un atentado contra el domicilio de la fiscal general, hechos que permitieron seguir la cadena de participantes dentro de la organización criminal.

Finalmente, el ministro aseguró que las autoridades uruguayas se mantienen en alerta ante cualquier posible reacción o reconfiguración de la organización.

“Estamos atentos a cualquier novedad que indique una reorganización o mutación de la estructura de Marset. Creemos que contamos con información de inteligencia suficiente para prevenir cualquier movimiento”, concluyó.

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