¡Sus gritos la salvaron! Vecinos frustran intento de abuso a una joven (Video)

El incidente ocurrió el pasado sábado por la noche en las calles Juan Paullier y Chaná, en Montevideo (Uruguay), cuando una joven, de poco más de 20 años, caminaba sola por la zona. Según informaron fuentes policiales, un hombre la siguió y, al notar que intentaba darse vuelta para ver quién la perseguía, le tapó la boca e intentó arrinconarla contra un vehículo estacionado, para abusarla.

Tras un forcejeo que se trasladó a la vía pública, la joven logró atraer la atención de los vecinos con sus gritos de auxilio. Varias personas salieron de sus casas e intervinieron, lo que provocó que el agresor escapara rápidamente del lugar.

La Policía de Montevideo ya investiga el caso y estima que se trata de un individuo que frecuenta la zona. Las autoridades trabajan para dar con su paradero en las próximas horas, mientras se realizan las pesquisas necesarias para esclarecer completamente el hecho.

La víctima se encuentra en buen estado de salud, aunque con evidente conmoción por el ataque. Este hecho reaviva la preocupación sobre la seguridad en espacios públicos y la importancia de la rápida reacción comunitaria ante situaciones de riesgo.

Imágenes sensibles:

Mira la programación en Red Uno Play