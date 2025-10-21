¡Se defendió y logró escapar! Antisocial intentó abusar y robar a una mujer en El Abra

Un violento intento de violación y robo se registró la tarde del domingo en la zona de El Abra, de la ciudad de Cochabamba, donde una joven de 22 años fue interceptada por un hombre armado con un cuchillo. La mujer retornaba a su domicilio tras salir de su trabajo.

De acuerdo con el reporte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la víctima fue sorprendida en el sector de la serranía de El Abra. El agresor la sujetó del cuello y la amenazó con un arma blanca exigiéndole su celular, billetera y otras pertenencias. Al resistirse, el sujeto la tiró al suelo y comenzó a agredirla físicamente con intenciones de abusarla sexualmente.

El director de la Felcc, Vanderley Flores, informó que la mujer, pese a los golpes, se defendió con valentía y logró arrebatar el cuchillo al delincuente, provocándole dos cortes, uno en la pierna y otro en el brazo. Aprovechando ese momento, huyó ensangrentada y pidió ayuda a los custodios del cercano penal de El Abra, quienes acudieron en su auxilio.

“La víctima logró escapar y llegar hasta los policías que custodian el penal, quienes de inmediato le brindaron ayuda y alertaron a la Felcc”, explicó Flores.

El agresor, herido por los cortes que la víctima le ocasionó al defenderse, se dio a la fuga. La Policía desplegó un operativo para dar con su paradero y abrir una investigación por tentativa de violación y robo agravado.

La joven fue trasladada a un centro médico, donde recibe atención por las lesiones que sufrió en el violento ataque.

