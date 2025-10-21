TEMAS DE HOY:
Policial

Infanticidio en Sacaba: Investigación revela que el padre asfixió a su hijo de 5 años

La tragedia estremeció a la comunidad de Melga, en el municipio de Sacaba. La Fiscalía investiga el caso como un infanticidio seguido de suicidio.

Ligia Portillo

21/10/2025 8:20

Infanticidio en Sacaba: Investigación reveló que el padre asfixió a su hijo de 5 años. Foto: Red Uno
Sacaba, Cochabamba

Escuchar esta nota

El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, confirmó que se abrió una investigación de oficio por el delito de infanticidio, ocurrido en el municipio de Sacaba, donde un niño de cinco años fue hallado sin vida junto a su padre, Alejandro R. T., quien se habría autoeliminado después de cometer el crimen.

“El equipo multidisciplinario de Delitos Contra la Vida se trasladó hasta el lugar para realizar la recolección de indicios y el levantamiento legal de los cuerpos, que fueron encontrados al interior de un vehículo particular estacionado a un costado de la vía. De acuerdo con las primeras investigaciones, se trataría de un caso de infanticidio seguido de autoeliminación”, explicó Tejerina.

Infanticidio en Sacaba: Investigación reveló que el padre asfixió a su hijo de 5 años. Foto: Fiscalía

El Fiscal asignado al caso, Gabriel García Rojas, detalló que el hecho se conoció el 18 de octubre, luego de que el tío del menor alertara a la Policía sobre las intenciones del padre. Tras una intensa búsqueda, el vehículo fue encontrado en inmediaciones del kilómetro 33, comunidad de Melga, donde los efectivos hallaron los dos cuerpos con lazos plásticos en el cuello.

El informe forense del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) reveló que tanto el niño como su padre murieron por anoxia anóxica, compresión cervical extrínseca y asfixia mecánica por estrangulación a lazo.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para establecer las circunstancias que llevaron a esta tragedia familiar que ha conmocionado a la población sacabeña.

 

