Autoconvocados protestan en Santa Cruz tras los resultados de la segunda vuelta

Alrededor de las 18:00 horas, grupos autoconvocados se concentraron en el Cristo Redentor de Santa Cruz para exigir transparencia en el recuento de votos de la segunda vuelta electoral. La protesta se realizó de forma pacífica, aunque con algunos bloqueos intermitentes.

Con banderas, carteles y ollas en mano, hombres y mujeres expresaron su inconformidad con los resultados preliminares que dan como ganador al binomio Rodrigo Paz y Edmand Lara.

Los manifestantes cortaron parcialmente el tráfico en el segundo anillo y la avenida Banzer. En algunos puntos, se encendieron llantas como forma simbólica de protesta.

Durante la manifestación, participaron también referentes políticos y líderes locales, quienes se sumaron al pedido de un proceso transparente y sin irregularidades.

Desde altavoces, se instó a los asistentes a mantener el carácter pacífico de la movilización y evitar cualquier tipo de confrontación.

Mira la programación en Red Uno Play