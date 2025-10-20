TEMAS DE HOY:
Accidente en Melga Narcotráfico Alianza Libre

29ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

El alcalde de Cochabamba regala una bicicleta al adolescente asaltado en la ciclovía

Tras el violento asalto que sufrió un joven ciclista la semana pasada, el alcalde Manfred Reyes Villa le entregó una nueva bicicleta y aseguró que se incrementará la vigilancia en la ciclovía. 

Ligia Portillo

20/10/2025 13:19

El alcalde de Cochabamba regala una bicicleta al adolescente asaltado en la ciclovía. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

El adolescente que fue asaltado la pasada semana mientras pedaleaba por la ciclovía de Cochabamba recibió una grata sorpresa este lunes. El alcalde Manfred Reyes Villa le entregó personalmente una nueva bicicleta, en reemplazo de la que le fue robada por un delincuente que además lo golpeó y amenazó.

“Y claro, le robaron al niño y le estamos entregando una bicicleta a este niño”, expresó Reyes Villa durante el emotivo encuentro. El joven, visiblemente emocionado, agradeció el gesto de la autoridad y aseguró que continuará practicando uno de sus pasatiempos favoritos. “Estoy profundamente agradecido con el alcalde, ya que esta vez se me va a ayudar a continuar con el ciclismo, que es algo que me gusta mucho”, dijo el menor.

Durante el acto, el alcalde reiteró su compromiso de mejorar la seguridad en las ciclovías y solicitó el apoyo de la Policía para fortalecer las tareas de vigilancia. “Va a haber más seguridad en la ciclovía y también le vamos a pedir a la Policía que haga una mayor seguridad, que es su competencia”, señaló.

Asimismo, recordó que la Alcaldía ha construido y mantiene las ciclovías, pero insistió en que la seguridad ciudadana es una tarea compartida. “Vamos a hacer seguridad en la ciclovía, pero también la Policía tiene bicicletas y la unidad turística puede coadyuvar para la seguridad de todos los ciclistas”, añadió Reyes Villa.

Con esta acción, el municipio busca no solo devolverle la sonrisa al joven afectado, sino también reforzar la confianza de los ciudadanos que a diario utilizan las rutas recreativas y deportivas de la ciudad.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD