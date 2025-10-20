El alcalde de Cochabamba regala una bicicleta al adolescente asaltado en la ciclovía

El adolescente que fue asaltado la pasada semana mientras pedaleaba por la ciclovía de Cochabamba recibió una grata sorpresa este lunes. El alcalde Manfred Reyes Villa le entregó personalmente una nueva bicicleta, en reemplazo de la que le fue robada por un delincuente que además lo golpeó y amenazó.

“Y claro, le robaron al niño y le estamos entregando una bicicleta a este niño”, expresó Reyes Villa durante el emotivo encuentro. El joven, visiblemente emocionado, agradeció el gesto de la autoridad y aseguró que continuará practicando uno de sus pasatiempos favoritos. “Estoy profundamente agradecido con el alcalde, ya que esta vez se me va a ayudar a continuar con el ciclismo, que es algo que me gusta mucho”, dijo el menor.

Durante el acto, el alcalde reiteró su compromiso de mejorar la seguridad en las ciclovías y solicitó el apoyo de la Policía para fortalecer las tareas de vigilancia. “Va a haber más seguridad en la ciclovía y también le vamos a pedir a la Policía que haga una mayor seguridad, que es su competencia”, señaló.

Asimismo, recordó que la Alcaldía ha construido y mantiene las ciclovías, pero insistió en que la seguridad ciudadana es una tarea compartida. “Vamos a hacer seguridad en la ciclovía, pero también la Policía tiene bicicletas y la unidad turística puede coadyuvar para la seguridad de todos los ciclistas”, añadió Reyes Villa.

Con esta acción, el municipio busca no solo devolverle la sonrisa al joven afectado, sino también reforzar la confianza de los ciudadanos que a diario utilizan las rutas recreativas y deportivas de la ciudad.

