¡Podría ir a la cárcel! Influencer arriesgó su vida saltando a la jaula de elefantes (Video)

Un influencer estadounidense de 19 años está en el centro de la polémica después de protagonizar un arriesgado episodio en el Zoológico de Pittsburgh, Pensilvania (Estados Unidos). Noah Thomas decidió saltar la barrera de seguridad de la exhibición de elefantes el pasado 21 de septiembre, filmando su imprudente hazaña y compartiéndola en redes sociales.

En las imágenes, que aún circulan en TikTok, se puede ver al joven esquivando la trompa del elefante mientras este intenta atraparlo detrás de un divisor. A pesar del peligro evidente, Thomas volvió a acercarse al animal, que nuevamente intentó sujetarlo antes de que el influencer se retirara entre risas, acompañado de los espectadores presentes.

El video generó una oleada de críticas por parte de usuarios en redes sociales, quienes señalaron que el comportamiento del joven alteró al paquidermo y puso en riesgo su seguridad y la de otras personas. Entre los comentarios se leía: “¿Es malo? ¡Esperaba que el elefante tuviera espacio para moverse! Darwín en acción”. “No molestes a los animales de nuestro zoológico. Qué irresponsable; suerte que no te golpeó”.

La viralización del hecho llamó la atención de las autoridades. Tanto la administración del zoológico como la policía estatal de Pensilvania confirmaron que Thomas enfrenta cargos graves de tercer grado por causar o arriesgar una catástrofe, allanamiento criminal y conspiración. Además, se le imputan delitos menores de segundo grado, incluyendo poner en peligro a otras personas y crueldad animal.

Hasta el momento, se desconoce si Noah Thomas ha sido detenido, y el joven no ha emitido declaraciones sobre el caso.

Este incidente plantea nuevamente la preocupación por la seguridad en zoológicos y el impacto de las redes sociales en conductas de riesgo, especialmente entre influencers jóvenes que buscan notoriedad viral.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play