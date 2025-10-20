Un impactante crimen sacude a Jujuy (Argentina), donde un joven de 19 años asesinó a su madre y permaneció con el cuerpo durante más de dos semanas en su casa, antes de que la Policía lo descubriera. Al destaparse el hecho, el acusado intentó escapar y se lanzó desde un puente, perdiendo la vida.

El fiscal Diego Cussel, citado por medios locales, detalló que la autopsia determinó que la mujer recibió 14 heridas de arma blanca en abdomen, pecho y cuello, provocando un shock hemorrágico que causó su muerte. Se hallaron además marcas compatibles con maniobras defensivas, lo que indicaría que la víctima intentó resistirse.

El cadáver fue encontrado el 14 de octubre, 17 días después del asesinato, en el patio interno de una vivienda ubicada en el barrio El Chingo, envuelto en una frazada y con signos de descomposición avanzada.

El hallazgo se produjo tras un principio de incendio en la casa, lo que llevó a los vecinos a alertar a la Policía. Al llegar, los efectivos encontraron al joven huyendo en un auto Ford Focus gris. Testigos relataron que el vehículo colisionó con la baranda del puente San Martín y que el joven se arrojó al vacío mientras aún estaba en movimiento, falleciendo horas después en el Hospital Pablo Soria.

Durante las pericias, se secuestraron celulares, una computadora y el vehículo utilizado, elementos que están siendo analizados para esclarecer el móvil del crimen. También se recolectaron muestras genéticas debajo de las uñas de la víctima.

Foto: gentileza Todo Jujuy

El fiscal Cussel precisó que no existían antecedentes de violencia ni denuncias previas entre madre e hijo. Se detectaron indicios de consumo de sustancias y de ciertos videojuegos, pero sin evidencia de dependencia.

Este caso conmociona a la comunidad de Jujuy por la frialdad con la que el joven convivió con el cuerpo de su madre durante más de dos semanas antes de intentar escapar y acabar con su propia vida.

