¡Sin filas! Conozca cómo tramitar en línea su certificado de exención

Tras las elecciones generales, muchas personas que no pudieron emitir su voto buscan obtener el certificado de impedimento o exención, documento oficial que justifica la inasistencia y evita multas de hasta 550 bolivianos.

Aunque algunos ciudadanos acudieron temprano a los Tribunales Electorales Departamentales (TED), el Tribunal Supremo Electoral (TSE) recuerda que este trámite también puede realizarse completamente en línea, evitando filas y aglomeraciones.

Pasos para tramitar su certificado de exención en línea:

- Ingrese a la página oficial: impedimentos.oep.org.bo.

- Registre su cédula de identidad y complete el formulario de solicitud.

- Introduzca un correo electrónico vigente y un número de teléfono para recibir el código de verificación.

- Adjunte la justificación de su ausencia, como emergencias familiares, razones laborales, problemas de salud u otras situaciones de fuerza mayor.

- Copie el código recibido y siga los pasos indicados hasta obtener el certificado.

Este documento es reconocido oficialmente por el TSE y permite evitar sanciones legales, además de realizar trámites administrativos y bancarios sin inconvenientes.

El TSE y los tribunales departamentales instan a los ciudadanos a usar la vía digital siempre que sea posible, garantizando rapidez y seguridad en el proceso.

Mira la programación en Red Uno Play