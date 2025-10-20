¡Sin filas! Conozca cómo tramitar en línea su certificado de exención

Los ciudadanos que no pudieron votar el 19 de octubre ya no necesitan hacer largas filas en los tribunales electorales. Ahora pueden tramitar su certificado de impedimento de manera rápida y segura desde internet.
20/10/2025 9:39
Escuchar esta nota
Tras las elecciones generales, muchas personas que no pudieron emitir su voto buscan obtener el certificado de impedimento o exención, documento oficial que justifica la inasistencia y evita multas de hasta 550 bolivianos.
Aunque algunos ciudadanos acudieron temprano a los Tribunales Electorales Departamentales (TED), el Tribunal Supremo Electoral (TSE) recuerda que este trámite también puede realizarse completamente en línea, evitando filas y aglomeraciones.
Pasos para tramitar su certificado de exención en línea:
- Ingrese a la página oficial: impedimentos.oep.org.bo.
- Registre su cédula de identidad y complete el formulario de solicitud.
- Introduzca un correo electrónico vigente y un número de teléfono para recibir el código de verificación.
- Adjunte la justificación de su ausencia, como emergencias familiares, razones laborales, problemas de salud u otras situaciones de fuerza mayor.
- Copie el código recibido y siga los pasos indicados hasta obtener el certificado.
Este documento es reconocido oficialmente por el TSE y permite evitar sanciones legales, además de realizar trámites administrativos y bancarios sin inconvenientes.
El TSE y los tribunales departamentales instan a los ciudadanos a usar la vía digital siempre que sea posible, garantizando rapidez y seguridad en el proceso.
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
10:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
10:00
12:25
14:00
15:00
16:30