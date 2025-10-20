Hieren con un petardo a la esposa de un senador electo del PDC; arrestaron a dos menores tras el incidente

Lo que comenzó como una jornada de festejos pacíficos por el triunfo del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en las elecciones terminó en incidentes y tensión. En la Plaza de las Banderas de Cochabamba, un petardo impactó contra la esposa de un senador electo del PDC, dejándola herida y provocando momentos de caos entre los simpatizantes.

Según los primeros reportes, el artefacto habría sido lanzado desde una motocicleta mientras decenas de personas celebraban los resultados. “Estábamos festejando el triunfo de forma pacífica, pero resulta que nos mandan un petardo hasta herir a nuestra gente. No aceptan la derrota, somos gente humilde, festejando de forma tranquila. ¿Cómo es posible tener que sufrir esta maldad?”, expresó una simpatizante del PDC visiblemente afectada.

La víctima, esposa del senador electo, fue trasladada en ambulancia hasta un centro médico cercano. “Lamentablemente, pacíficamente hemos estado festejando el triunfo, pero han venido los 'tutistas', nos han petardeado. Mi esposa ha resultado gravemente herida, en este momento la estamos trasladando al hospital”, declaró el senador electo del PDC.

Minutos después, la Policía arrestó a dos menores de edad que se encontraban en inmediaciones del lugar. Los jóvenes fueron trasladados hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para su investigación. “Nosotros solo estábamos dando una vuelta en moto, no lanzamos nada. No sabemos quién lo hizo, no nos encontraron nada”, dijeron los adolescentes al momento de su aprehensión.

Las autoridades investigan el hecho para determinar responsabilidades y esclarecer si el ataque estuvo vinculado a los enfrentamientos políticos surgidos tras los resultados del balotaje.

