TSE ratifica transparencia y descarta fallas en el Sirepre: “El sistema funcionó de manera óptima”

En medio de las versiones que circularon durante la jornada de la segunda vuelta, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió un comunicado oficial en el que "desmiente" categóricamente que el Sistema de Resultados Preliminares (SIREPRE) haya sufrido manipulación, fallas técnicas o interrupciones en su transmisión.

“El sistema funcionó de manera óptima, brindando resultados preliminares e informando de forma oportuna, al igual que en la primera vuelta”, señala el documento difundido por la institución.

El TSE remarcó que todas las etapas del proceso fueron monitoreadas en tiempo real, garantizando la transparencia y seguridad de la información. Asimismo, exhortó a la población y a los actores políticos a consultar únicamente los canales oficiales para evitar la difusión de noticias falsas que puedan generar confusión o desconfianza en el proceso electoral.

El TSE destacó que la ciudadanía puede seguir en tiempo real la evolución de los resultados mediante el Sistema de Consolidación Oficial de Resultados de Cómputo (SCORC), la única plataforma oficial habilitada para este fin.

Asimismo, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) reafirmó que el proceso electoral se desarrolló de manera transparente, limpia y técnicamente confiable, exhortando a la población a consultar únicamente fuentes oficiales y evitar difundir información no verificada que pueda generar confusión o desconfianza en el proceso democrático.

Con este pronunciamiento, el máximo órgano electoral busca llevar tranquilidad a la ciudadanía y reafirmar su compromiso con la integridad y credibilidad del sistema democrático boliviano.

Comunicado del TSE.

