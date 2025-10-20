TEMAS DE HOY:
operativos policiales ciudadano ABUSO SEXUAL

20ºC Santa Cruz de la Sierra

2ºC La Paz

12ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

TSE ratifica transparencia y descarta fallas en el Sirepre: “El sistema funcionó de manera óptima”

El TSE asegura que el sistema de resultados preliminares funcionó sin interrupciones ni alteraciones durante la segunda vuelta electoral.

Ligia Portillo

20/10/2025 6:22

El TSE desmiente fallas en el SIREPRE: “El sistema funcionó de manera óptima”. Foto: Red Uno
Bolivia

Escuchar esta nota

En medio de las versiones que circularon durante la jornada de la segunda vuelta, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió un comunicado oficial en el que "desmiente" categóricamente que el Sistema de Resultados Preliminares (SIREPRE) haya sufrido manipulación, fallas técnicas o interrupciones en su transmisión.

“El sistema funcionó de manera óptima, brindando resultados preliminares e informando de forma oportuna, al igual que en la primera vuelta”, señala el documento difundido por la institución.

El TSE remarcó que todas las etapas del proceso fueron monitoreadas en tiempo real, garantizando la transparencia y seguridad de la información. Asimismo, exhortó a la población y a los actores políticos a consultar únicamente los canales oficiales para evitar la difusión de noticias falsas que puedan generar confusión o desconfianza en el proceso electoral.

En un comunicado se aclara que el SIREPRE no sufrió ningún tipo de manipulación, interrupción en la transmisión ni problemas de energía, y que el sistema funcionó de manera óptima, brindando resultados preliminares e informativos de forma oportuna y transparente, al igual que en la primera vuelta.

El TSE destacó que la ciudadanía puede seguir en tiempo real la evolución de los resultados mediante el Sistema de Consolidación Oficial de Resultados de Cómputo (SCORC), la única plataforma oficial habilitada para este fin.

Asimismo, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) reafirmó que el proceso electoral se desarrolló de manera transparente, limpia y técnicamente confiable, exhortando a la población a consultar únicamente fuentes oficiales y evitar difundir información no verificada que pueda generar confusión o desconfianza en el proceso democrático.

Con este pronunciamiento, el máximo órgano electoral busca llevar tranquilidad a la ciudadanía y reafirmar su compromiso con la integridad y credibilidad del sistema democrático boliviano.

Comunicado del TSE.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD