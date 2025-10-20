EE.UU. felicita a Rodrigo Paz y ofrece cooperación bilateral

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó este domingo a Rodrigo Paz por su victoria en las elecciones presidenciales de Bolivia y celebró que se ponga fin a 20 años de "mala gestión" del país por parte de los gobiernos de izquierda.

"Estados Unidos felicita al presidente electo Rodrigo Paz por su elección como presidente de Bolivia. También felicitamos al pueblo boliviano en este momento histórico para su país", apuntó el jefe de la diplomacia estadounidense.

"Tras dos décadas de mala gestión, la elección del presidente electo Paz representa una oportunidad transformadora para ambas naciones", agregó.

Rubio aseguró que "Estados Unidos está dispuesto a colaborar con Bolivia en prioridades compartidas, como el fin de la inmigración ilegal, la mejora del acceso a los mercados para la inversión bilateral y la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales para fortalecer la seguridad regional".

A la vez, la Oficina estadounidense de Asuntos del Hemisferio Occidental se pronunció acerca del triunfo de Paz en la red social X.

"Esperamos colaborar con el presidente electo Rodrigo Paz Pereira para restablecer la estabilidad económica, impulsar el crecimiento del sector privado y fortalecer la seguridad. También felicitamos al pueblo boliviano en este momento histórico para su país", reza el mensaje.

Uno de los anuncios clave del discurso de Rodrigo Paz, el primero tras conocerse el resultado, fue la promesa de solucionar la crisis de combustible que ha afectado al país durante varios meses. Paz mencionó haber mantenido gestiones con el gobierno de Estados Unidos para asegurar el suministro.

"El señor (Christopher) Landau, que a nombre del gobierno del presidente Trump nos ha llamado para aquello que en su momento y lo dijimos al país dialogando para todo respaldo, ayuda o cooperación para poder llevar adelante una relación estrecha con uno de los gobiernos más importantes del ámbito mundial sea parte de las soluciones a partir del 8 de noviembre que a Bolivia no le falte sus hidrocarburos", declaró Paz.

El presidente electo destacó que estas gestiones buscan dar "firmeza en las transformaciones" desde el inicio de su mandato.

El senador opositor de centro Rodrigo Paz ganó este domingo la segunda vuelta de las presidenciales de Bolivia al imponerse al exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), y puso fin a más de 20 años de gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), que lideró Evo Morales.



Paz obtuvo el 54,57 % de los votos, según la información preliminar del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con poco más del 97 % de las actas procesadas. Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), tomará juramento como nuevo presidente del país el próximo 8 de noviembre.

Mira la programación en Red Uno Play