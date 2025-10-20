Rodrigo Paz garantiza combustible desde el 8 de noviembre y destaca trabajo del TSE

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, brindó su primer discurso al país tras su victoria en la segunda vuelta, enfocándose en la estabilidad económica y el fortalecimiento democrático. Paz garantizó a la población la solución inmediata al desabastecimiento de hidrocarburos e hizo un enfático reconocimiento al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por su labor.

Garantía de combustible desde el 8 de noviembre

Uno de los anuncios clave del discurso fue la promesa de solucionar la crisis de combustible que ha afectado al país durante varios meses. Paz mencionó haber mantenido gestiones con el gobierno de Estados Unidos para asegurar el suministro.

"El señor (Christopher) Landau, que a nombre del gobierno del presidente Trump nos ha llamado para aquello que en su momento y lo dijimos al país dialogando para todo respaldo, ayuda o cooperación para poder llevar adelante una relación estrecha con uno de los gobiernos más importantes del ámbito mundial sea parte de las soluciones a partir del 8 de noviembre que a Bolivia no le falte sus hidrocarburos", declaró Paz.

El presidente electo destacó que estas gestiones buscan dar "firmeza en las transformaciones" desde el inicio de su mandato.

Reconocimiento al TSE y llamado a la unidad

Paz dedicó gran parte de su intervención a agradecer y felicitar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a las organizaciones que custodiaron el proceso, a pesar de los momentos "muy difíciles y complejos".

"Quiero en primera instancia agradecer a la institucionalidad, al Tribunal Supremo Electoral... a nombre de nuestra democracia, gracias por ese trabajo, por el esfuerzo, gracias por cumplir", enfatizó. Subrayó que la solidez de la democracia está directamente ligada a la fortaleza de sus instituciones: "cuanto más fuerte sea nuestra democracia, más certidumbre, más tranquilidad (tendrá) el pueblo boliviano".

El nuevo mandatario también extendió su agradecimiento a Jorge Tuto Quiroga por su mensaje de felicitación, interpretándolo como un mensaje al voto nacional donde "Bolivia ganó". Hizo un llamado a la unidad, extendiendo la mano "para gobernar con todos los hombres y mujeres que quieran a la patria", insistiendo en que el reto del país no es ideológico, sino que se resuelve con "derecho al trabajo," "seguridad jurídica" y "respeto a la propiedad privada".

Paz, quien es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, concluyó con una reflexión personal sobre la lucha por la democracia de su familia, afirmando que el 19 de octubre ratifica la voluntad del país de un "cambio luego de 20 años".

