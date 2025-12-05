Boliviana de Aviación atraviesa una etapa crítica que golpea su servicio en Bolivia y el exterior, tras reportar un déficit de 215 millones de bolivianos entre enero y octubre de 2025 y operar con apenas 10 aeronaves, una situación que repercute en miles de pasajeros cada día.

Los problemas de capacidad reducida provocaron retrasos prolongados y cancelaciones en distintos aeropuertos. Muchos usuarios denunciaron esperas superiores a 15 horas sin atención básica, como alimentación o alojamiento.

El gerente general de BoA, Juan José Galvarro, describió la magnitud del problema al asumir su cargo. “Al recibir la gestión de Boliviana de Aviación hace 18 días, nos encontramos operando con 10 aeronaves, mientras que el itinerario publicado había sido planificado para operar con 12. Esto ha generado una brecha importante que afecta a casi 3.000 pasajeros diarios que no logran ser atendidos adecuadamente”, señaló.

Según Galvarro, las causas del fuera de servicio varían entre aeronaves. “Hay aviones que necesitan un mantenimiento estructural más complejo, otros presentan problemas de motor. Cada aeronave tiene su propia característica”, explicó.

El ejecutivo añadió que la aerolínea busca recomponer su flota en las próximas semanas. “Nuestro objetivo es recuperar capacidad operativa a 13 aeronaves para finales de diciembre y mantener al menos 14 operativas a mediano plazo, evaluando incluso la posibilidad de alquilar aeronaves adicionales si fuera necesario”, afirmó.

En cuanto a la situación financiera, el gerente detalló que, aunque el déficit es elevado, el flujo de caja muestra disponibilidad de fondos importantes, aunque no necesariamente accesibles.

“Tenemos cerca de 300 millones de bolivianos, más 11 millones de dólares en cuentas del Tesoro General de la Nación, pero esos recursos ya fueron comprometidos para otros fines y no están físicamente disponibles para BoA en este momento”, explicó Galvarro.

“Estamos trabajando con un fondo de contingencia coordinado con los ministerios de Obras Públicas y Economía para poder recuperar la capacidad operativa y garantizar la seguridad de los vuelos”, agregó.

La aerolínea limitó temporalmente la venta de boletos únicamente al itinerario que puede cumplir, con el fin de evitar nuevos contratiempos mientras se restablece la flota.

“Estamos realizando un diagnóstico integral que incluye análisis técnico, financiero, jurídico y comercial, con el fin de presentar un plan estratégico 2026-2030 que nos permita recuperar la eficiencia operativa y mejorar los resultados financieros. Pedimos disculpas a los pasajeros afectados; estamos trabajando con todo el personal para brindar soluciones y estabilizar el servicio”, sostuvo.

