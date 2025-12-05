Energía, flow y playa: Juandy y Cardamomasos dominan la noche

El último equipo de la noche fue el de Juandy y la academia Legacy, quienes ingresaron con su invitado especial, Cardamomasos, para presentar una versión vibrante de “Calma”, el éxito de Pedro Capó y Farruko.

Desde el primer segundo, el público explotó de emoción y los jueces no tardaron en destacar la química del dúo, la interpretación de los protagonistas y la energía del cuerpo de baile, que acompañó con seguridad y estilo.

Para la juez Gabriela Zegarra, la dupla fue una sorpresa total:

“Chicos, hicieron un dúo explosivo. Me sorprendieron de principio a fin. Tienen una química natural. Juandy, te apoderas de los personajes. La academia estuvo tranquila, pero me gustó ese crecimiento progresivo.”

A su turno, Elka Meyer celebró la cohesión y la fidelidad al género:

“Este género es una fusión y los pasos estuvieron totalmente acordes. Una muy buena puesta en escena, buen lip sync y un excelente dúo. Solo cuiden los estiramientos. Felicidades.”

El juez Rodrigo Massa valoró el nivel de detalle de la caracterización y dejó una recomendación para la academia:

“Bien estudiados los gestos de Farruko y Pedro. Entendieron que no siempre hay que actuar, aunque faltaron algunas sonrisas. Equipo, busquen más propuestas visuales, jueguen con las cámaras.”

Finalmente, Tito Larenti fue contagiado por la vibra playera del equipo:

“Me encantó el trabajo de Juandy y Carda. Te apoderaste del personaje. Carda, no bailas bien, pero lo hiciste increíble. La energía del equipo fue muy buena; de verdad me sentí en la playa.”

El equipo agradeció las devoluciones, y Juandy confesó que desde el inicio del programa tenía claro que quería invitar a Cardamomasos para esta gala.

