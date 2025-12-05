TEMAS DE HOY:
La gran batalla

Show de alto voltaje: invitados explosivos llegan para reventar el escenario en La Gran Batalla

Kelly Molina y Cardamomasos se suman a la última gala de dúos en La Gran Batalla para mostrar todo su talento en el escenario más grande de la televisión boliviana.

Silvia Sanchez

04/12/2025 20:36

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La temática de dúos llega a su última noche, y con ella, dos invitados especiales listos para elevar la competencia al máximo nivel. Los equipos trabajaron intensamente durante toda la semana y llegan con toda la actitud para sorprender al público, impresionar al jurado y, por qué no, conseguir el ansiado “knockout”, el premio inmediato para quienes logren emocionar al 100%.

Esta noche en el escenario de La Gran Batalla:

  1. Cisco Moreno y la academia Urban Vibes en dúo con Kelly Molina

  1. Juandy y la academia Legacy en dúo con Cardamomasos

Ambos equipos prometen coreografías explosivas, llenas de energía, técnica e impacto visual. No te puedes perder ni un segundo de este enfrentamiento que promete encender el estudio.

Recuerda que los jueces tienen la última palabra, y serán ellos quienes definan cuál de los equipos deberá ir a eliminación.

La cita es a las 20:45. También puedes seguir la transmisión y todos los detalles a través de nuestras redes sociales y por streaming en YouTube.

Mira la programación en Red Uno Play

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

