Show de alto voltaje: invitados explosivos llegan para reventar el escenario en La Gran Batalla

La temática de dúos llega a su última noche, y con ella, dos invitados especiales listos para elevar la competencia al máximo nivel. Los equipos trabajaron intensamente durante toda la semana y llegan con toda la actitud para sorprender al público, impresionar al jurado y, por qué no, conseguir el ansiado “knockout”, el premio inmediato para quienes logren emocionar al 100%.

Esta noche en el escenario de La Gran Batalla:

Cisco Moreno y la academia Urban Vibes en dúo con Kelly Molina

Juandy y la academia Legacy en dúo con Cardamomasos

Ambos equipos prometen coreografías explosivas, llenas de energía, técnica e impacto visual. No te puedes perder ni un segundo de este enfrentamiento que promete encender el estudio.

Recuerda que los jueces tienen la última palabra, y serán ellos quienes definan cuál de los equipos deberá ir a eliminación.

La cita es a las 20:45. También puedes seguir la transmisión y todos los detalles a través de nuestras redes sociales y por streaming en YouTube.

