Belleza, ritmo y competencia: ¡Joyce y Zoe listas para deslumbrar en la gala de dúos!

La tercera noche con invitados especiales llega recargada a La Gran Batalla, y hoy dos espectaculares invitadas se unen a los equipos para una gala marcada por la temática de dúos. La competencia está más intensa que nunca y cada detalle puede definir quién avanza y quién se despide.

Como parte de la dinámica semanal, los equipos deberán lucirse junto a sus invitadas, mientras que los jueces evaluarán minuciosamente cada presentación para decidir quién irá directo a eliminación.

Esta noche en el escenario de La Gran Batalla se presentan:

Iribel y la academia Fusión Dance en dúo con Zoe Parada

Rodrigo Giménez y la academia Fire Steps en dúo con Joyce Prado

Los famosos, las academias y sus invitadas se han preparado al máximo para sorprender al jurado y al público, y asegurar su continuidad en la competencia.

Además, está en juego el esperado “knockout”, un premio inmediato que se entrega a los equipos que logran emocionar al 100% a los jueces y al público con una presentación impecable.

La cita es a las 20:45, y todos los detalles de esta noche imperdible podrás seguirlos también en nuestras redes sociales.

