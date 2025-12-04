Belleza, ritmo y competencia: ¡Joyce y Zoe listas para deslumbrar en la gala de dúos!

Dos equipos llegan reforzados con poderosas invitadas especiales y se enfrentarán en una gala cargada de talento, energía y un premio inmediato en juego.
03/12/2025 20:39
Escuchar esta nota
La tercera noche con invitados especiales llega recargada a La Gran Batalla, y hoy dos espectaculares invitadas se unen a los equipos para una gala marcada por la temática de dúos. La competencia está más intensa que nunca y cada detalle puede definir quién avanza y quién se despide.
Como parte de la dinámica semanal, los equipos deberán lucirse junto a sus invitadas, mientras que los jueces evaluarán minuciosamente cada presentación para decidir quién irá directo a eliminación.
Esta noche en el escenario de La Gran Batalla se presentan:
Iribel y la academia Fusión Dance en dúo con Zoe Parada
Rodrigo Giménez y la academia Fire Steps en dúo con Joyce Prado
Los famosos, las academias y sus invitadas se han preparado al máximo para sorprender al jurado y al público, y asegurar su continuidad en la competencia.
Además, está en juego el esperado “knockout”, un premio inmediato que se entrega a los equipos que logran emocionar al 100% a los jueces y al público con una presentación impecable.
La cita es a las 20:45, y todos los detalles de esta noche imperdible podrás seguirlos también en nuestras redes sociales.
Mira la programación en Red Uno Play
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00