La gran batalla

Belleza, ritmo y competencia: ¡Joyce y Zoe listas para deslumbrar en la gala de dúos!

Dos equipos llegan reforzados con poderosas invitadas especiales y se enfrentarán en una gala cargada de talento, energía y un premio inmediato en juego.

Silvia Sanchez

03/12/2025 20:39

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

La tercera noche con invitados especiales llega recargada a La Gran Batalla, y hoy dos espectaculares invitadas se unen a los equipos para una gala marcada por la temática de dúos. La competencia está más intensa que nunca y cada detalle puede definir quién avanza y quién se despide.

Como parte de la dinámica semanal, los equipos deberán lucirse junto a sus invitadas, mientras que los jueces evaluarán minuciosamente cada presentación para decidir quién irá directo a eliminación.

 

Esta noche en el escenario de La Gran Batalla se presentan:

  1. Iribel y la academia Fusión Dance en dúo con Zoe Parada

Foto Red Uno

  1. Rodrigo Giménez y la academia Fire Steps en dúo con Joyce Prado

Foto Red Uno

Los famosos, las academias y sus invitadas se han preparado al máximo para sorprender al jurado y al público, y asegurar su continuidad en la competencia.

Además, está en juego el esperado “knockout”, un premio inmediato que se entrega a los equipos que logran emocionar al 100% a los jueces y al público con una presentación impecable.

La cita es a las 20:45, y todos los detalles de esta noche imperdible podrás seguirlos también en nuestras redes sociales.

Foto Red Uno

 

Programación

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

