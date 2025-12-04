Comisión de Planificación inicia tratamiento del Presupuesto General del Estado 2026

La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Asamblea Legislativa, presidida por el diputado Raúl Párraga Meléndez (Unidad), en su primera sesión ordinaria analizó el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 y 12 proyectos de ley remitidos para tratamiento legislativo.

Párraga informó que la propuesta de reposición del PGE 2026 fue enviada al Comité de Presupuestos, instancia que deberá elaborar un informe técnico para ser considerado el próximo jueves en sesión de comisión.

“En cuanto al proyecto de reposición del Presupuesto General del Estado, fue remitido al Comité de Presupuestos, el mismo que deberá elaborar un informe para ser tratado el próximo jueves en la comisión y su posterior análisis”, señaló.

En la reunión también se derivaron otros 12 proyectos de ley a los comités correspondientes. Entre las iniciativas destacan la creación de una zona económica en Chuquisaca; la construcción del edificio de la Fiscalía Departamental en Oruro; y el proyecto de la carretera Cruce Puerto Ustarez – Moroña – Puerto Siles – Guayaramerín. Asimismo, se revisarán propuestas de enajenación de bienes inmuebles a favor de instituciones públicas y diversas minutas de comunicación.

Con el inicio del tratamiento del Presupuesto General del Estado 2026, la comisión abre el proceso para la evaluación y proyección financiera del país de cara a la gestión próxima.

Mira la programación en Red Uno Play