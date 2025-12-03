Gobierno asegura que el tipo de cambio oficial del dólar seguirá siendo referencia en contratos

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, manifestó el martes que el Gobierno continuará utilizando el tipo de cambio oficial como referencia para los contratos en el país. Según explicó, los precios del mercado paralelo y otros indicadores ya muestran señales de convergencia hacia el valor oficial.

Durante una conferencia de prensa, Espinoza señaló que los contratos firmados hasta la fecha hacen referencia al tipo de cambio oficial, que actualmente se encuentra en 6,96 bolivianos para la venta y 6,86 bolivianos para la compra.

“El Banco Central va a seguir usando la referencia del tipo de cambio. Yo creo que en algún momento todos los precios van a converger a uno solo; lo estamos viendo en el mercado, ayer la cotización comenzó a bajar y está acercándose al valor que tenemos en el Banco Central”, afirmó.

El ministro explicó que, en caso de existir negociaciones internas entre las partes contratantes, los ajustes que se realicen no dependen del Ministerio de Economía, sino que quedan regulados por el Código de Comercio.

“Si tu contrato indica el tipo de cambio oficial, en teoría se debe aplicar ese valor. Cualquier acuerdo interno entre las partes excede la intervención del Ministerio y está permitido por la normativa vigente”, agregó Espinoza.

Mira la programación en Red Uno Play