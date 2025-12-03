Lingote y cabeza de vaca: Presidente Paz recibe insólitos regalos en Encuentro Multisectorial de Oruro

El mandatario se reunió con el Comité Multisectorial en Oruro para discutir temas clave, siendo recibido con obsequios que representan la minería, la agricultura y la ganadería local.
03/12/2025
El presidente Rodrigo Paz vivió un inusual encuentro este miércoles en la ciudad de Oruro, donde distintos sectores le entregaron una serie de objetos que simbolizan las tradiciones y la economía local, que van desde la minería hasta la producción agrícola y ganadera.
La reunión se llevó a cabo con el Comité Multisectorial de Oruro y tenía como agenda principal el tratamiento de asuntos económicos críticos a nivel nacional, incluyendo la subvención de carburantes, la situación del dólar y la liberación de exportaciones.
Símbolos de la tradición orureña
Los participantes en el encuentro no llegaron con las manos vacías. En un acto que destacó las costumbres y la producción de la región, el presidente Paz recibió regalos sumamente simbólicos:
Lingote de estaño y casco minero: Estos elementos representan la tradición minera de Oruro, el motor histórico del departamento.
Planta de quinua: Un obsequio que destaca la producción agrícola del altiplano y su valor nutricional.
Cabeza de caca: Este singular presente fue entregado como símbolo de la actividad ganadera y pecuaria de la zona, además de la riqueza gastronómica de la capital del folclore boliviano.
Textiles: También le entregaron un gorro de lana, sombrero y chalina, que representa la producción textil del departamento.
La entrega de estos elementos busca no solo mostrar un gesto de bienvenida, sino también recordarle al mandatario la identidad productiva y cultural de Oruro en medio de las discusiones económicas.
