Detectan pista clandestina en el parque Noel Kempff Mercado; temen nuevas actividades ilícitas

El director del Parque Nacional Noel Kempff Mercado, Ramiro Claros, denunció este miércoles el hallazgo de una pista clandestina presuntamente reactivada para actividades ilícitas, además de un camino ilegal que facilita el ingreso a una de las zonas más resguardadas del área protegida, ubicada en la provincia Velasco del departamento de Santa Cruz, con parte de su extensión en el Beni.

Claros explicó que el descubrimiento se produjo durante un sobrevuelo rutinario. Desde el aire, el equipo de guardaparques identificó una pista que había sido destruida con explosivos hace aproximadamente cuatro años y que ahora mostraba claros signos de haber sido rehabilitada.

“Pudimos observar una pista que anteriormente había sido destruida por actividades ilícitas. Y bueno, podíamos ver que estaba rehabilitada, pero teníamos cierta duda”, relató la autoridad.

Al llegar a la zona por tierra, los guardaparques constataron otro elemento preocupante: un nuevo camino ilegal habilitado para ingresar al campamento Los Fierros, pese a que el acceso original se encuentra bloqueado por árboles caídos y no está en uso.

“El descubrimiento para nosotros es encontrar un camino ilegal hacia el campamento Los Fierros”, indicó Claros.

Durante el operativo, el equipo también detectó la presencia de dos personas que se desplazaban en motocicleta dentro del área protegida. Al notar la presencia de los funcionarios, los sujetos emprendieron la huida y abandonaron el vehículo.

“Hemos podido secuestrar una motocicleta. Ha habido un avistamiento de dos personas que estaban sobre la motocicleta y que se dieron a la fuga”, detalló el director.

El motorizado fue trasladado para su secuestro y para iniciar el procedimiento legal correspondiente, informó Claros. La Dirección del parque no descarta que estas actividades estén ligadas a operaciones ilícitas que ya han afectado anteriormente el área protegida, considerada una de las reservas naturales más importantes del país.

