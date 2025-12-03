La División Anticorrupción de la Policía dejó en libertad a nueve personas que fueron aprehendidas en diferentes operativos ejecutados por el Ministerio Público en varias instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) durante las últimas 48 horas.

El fiscal asignado al caso informó que estas personas fueron detenidas en distintos registros realizados en el marco de la investigación por un presunto sobreprecio en proyectos de la estatal petrolera. Tras prestar su declaración ante la comisión de fiscales, se determinó su liberación.

En contacto con los medios, el fiscal señaló que las declaraciones brindadas por los aprehendidos permitieron “dar más luces” al caso que se investiga, relacionado con los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y conducta antieconómica.

Según las investigaciones preliminares, se habrían identificado posibles sobreprecios en la construcción de una planta de procesamiento de gas, una planta de almacenaje y en un conversor de GNV.

