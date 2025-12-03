TEMAS DE HOY:
YPFB abogado ledezma revelan autopsia

32ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Liberan a nueve aprehendidos por el caso de "sobreprecio" en YPFB

El fiscal asignado al caso informó que estas personas fueron detenidas en distintos registros realizados en el marco de la investigación por un presunto sobreprecio en proyectos de la estatal petrolera.

Miguel Ángel Roca Villamontes

03/12/2025 14:36

Escuchar esta nota

La División Anticorrupción de la Policía dejó en libertad a nueve personas que fueron aprehendidas en diferentes operativos ejecutados por el Ministerio Público en varias instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) durante las últimas 48 horas.

El fiscal asignado al caso informó que estas personas fueron detenidas en distintos registros realizados en el marco de la investigación por un presunto sobreprecio en proyectos de la estatal petrolera. Tras prestar su declaración ante la comisión de fiscales, se determinó su liberación.

En contacto con los medios, el fiscal señaló que las declaraciones brindadas por los aprehendidos permitieron “dar más luces” al caso que se investiga, relacionado con los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y conducta antieconómica.

Según las investigaciones preliminares, se habrían identificado posibles sobreprecios en la construcción de una planta de procesamiento de gas, una planta de almacenaje y en un conversor de GNV.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD