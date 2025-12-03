Menor con 6 meses de gestación tras abuso de su padrastro: Defensoría analiza interrupción del embarazo

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de la zona de la Villa Primero de Mayo investiga un caso de abuso sexual infantil en Santa Cruz. Una menor de 11 años de edad se encuentra embarazada de seis meses, producto de agresiones sexuales cometidas por su padrastro.

El agresor fue aprehendido y permanece en dependencias de la Felcv, a la espera de la audiencia de medidas cautelares, donde se prevé será imputado por el delito de violación agravada contra niños, niñas y adolescentes.

Por su parte, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia analiza la posibilidad de interrumpir el embarazo, tomando en cuenta el estado de gestación de la menor y los derechos que protegen a víctimas de violencia sexual.

Autoridades aseguran que la prioridad es brindar contención psicológica y acompañamiento legal a la menor, garantizando que cualquier procedimiento se realice dentro del marco legal vigente y bajo estricta supervisión médica.

