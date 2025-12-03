TEMAS DE HOY:
Accidente de Tránstio muerte piscina olímpica Auto robado

31ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Menor con 6 meses de gestación tras abuso de su padrastro: Defensoría analiza interrupción del embarazo

El agresor fue aprehendido y permanece en dependencias de la Felcv, a la espera de la audiencia de medidas cautelares.

Charles M. Flores

03/12/2025 12:41

Menor de 6 meses de gestación fue víctima de violación por su padrastro. FOTO: NTV/RED UNO. (Imagen referencial)
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de la zona de la Villa Primero de Mayo investiga un caso de abuso sexual infantil en Santa Cruz. Una menor de 11 años de edad se encuentra embarazada de seis meses, producto de agresiones sexuales cometidas por su padrastro.

El agresor fue aprehendido y permanece en dependencias de la Felcv, a la espera de la audiencia de medidas cautelares, donde se prevé será imputado por el delito de violación agravada contra niños, niñas y adolescentes.

Por su parte, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia analiza la posibilidad de interrumpir el embarazo, tomando en cuenta el estado de gestación de la menor y los derechos que protegen a víctimas de violencia sexual.

Autoridades aseguran que la prioridad es brindar contención psicológica y acompañamiento legal a la menor, garantizando que cualquier procedimiento se realice dentro del marco legal vigente y bajo estricta supervisión médica.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD