[VIDEO] Cinco hombres armados secuestran a ciudadano en Santa Cruz y exigen Bs 200 mil por su liberación

En la provincia Ichilo, un violento secuestro fue registrado el pasado 11 de noviembre en la comunidad Enconada, municipio de San Juan. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a al menos cinco individuos armados irrumpiendo en un domicilio, llevando al interior a un hombre, identificado como Alexander C.J., para luego subirlo a un vehículo de color blanco y huir con rumbo desconocido.

Según el comandante de la Policía de Ichilo, Efraín Gutiérrez, los sospechosos vestían chalecos antibalas y gorras que simulaban pertenecer a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), mientras cubrían sus rostros. Durante el hecho realizaron disparos para amedrentar a los familiares presentes.

Horas después, la esposa de la víctima recibió una llamada exigiendo un rescate de 200.000 bolivianos. La Policía, a través de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia de Montero, se constituyó en el lugar para recabar información y analiza actualmente las imágenes de seguridad.

“Se presume que el hecho podría estar relacionado con problemas vinculados a la Ley 1008, ajustes de cuentas o actividades delictivas relacionadas con el tráfico de sustancias controladas”, indicó Gutiérrez.

Hasta el momento, la ubicación de la víctima sigue siendo desconocida, y las investigaciones continúan de manera intensa para dar con los responsables.

