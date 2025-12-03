TEMAS DE HOY:
¡Brutal castigo! Menor de 10 años es flagelada por su madre tras llegar tarde de vender en Plan Tres Mil

Las agresiones dejaron marcas visibles en su humanidad y pusieron en evidencia un patrón de maltrato que, según allegados, se repite con frecuencia.

Charles M. Flores

03/12/2025 13:16

Menor de 10 años es flagelada por su madre en el barrio La Bendición, Santa Cruz. FOTO: Captura de pantalla.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Una niña de 10 años fue víctima de violencia física por parte de su madre en el barrio La Bendición, zona del Plan Tres Mil, según denunciaron familiares.

De acuerdo con los testimonios, la menor habría sido golpeada con un objeto contundente, posiblemente un palo de escoba, después de regresar tarde de vender productos en su barrio. Las agresiones dejaron marcas visibles en su humanidad y pusieron en evidencia un patrón de maltrato que, según allegados, se repite con frecuencia.

“La agresora es la mujer de mi hermano. Escuché gritos primero, y era nuevamente la chica tirada en el suelo”, relató un familiar de la víctima. Además, agregó: “Pareciera que le haya dado con un palo de escoba porque se nota la marca. No es la primera vez que ocurre esto, son varias ocasiones que le ha hecho lo mismo”.

El maltrato también afectó al hermano de la menor, quien, según los reportes preliminares, huyó del hogar para evitar ser golpeado.

 

