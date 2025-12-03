“La Premiere” de Karol G se estrena en 20 países y en Bolivia se transmitirá por Red Uno

La cantante colombiana Karol G, conocida mundialmente como “La Bichota”, tendrá un estreno muy especial este domingo 7 de diciembre en Bolivia. La Red Uno transmitirá en exclusiva su documental “La Premiere”, que retrata su Tour Tropicoqueta, a partir de las 18:00 horas.

Este documental permitirá a los fanáticos disfrutar de la energía, la música y los momentos más emocionantes de una gira que ha conquistado al público internacional. Además de Bolivia, la premier se realizará de manera simultánea en otros 20 países, consolidando a Karol G como una de las artistas más influyentes de la actualidad.

En la emisión se mostrará cómo la cantante transmite sus experiencias y vivencias a través de sus canciones, un estilo que muchos comparan con el de Shakira por su cercanía y autenticidad en la interpretación de sus historias personales.

“La Premiere nace de un sueño personal… volver a ver a las familias reunidas, celebrando, bailando, todos juntos frente al TV… Como en los viejos tiempos!!!!!”, escribió la Bichota en Instagram, confirmando que este proyecto no solo busca entretener, sino evocar una nostalgia compartida.

Los fanáticos podrán sumergirse en la esencia caribeña de Karol G y vivir un espectáculo lleno de ritmo y emociones, mientras conocen más sobre la trayectoria y la vida de la artista detrás de éxitos que han marcado su carrera internacional.

Mientras la publicación de la artista circula en millones de cuentas en Instagram, en Bolivia la cita ya está marcada, por la Red Uno, este Domingo 7 de diciembre a las 6:00 p.m.

Mira la programación en Red Uno Play