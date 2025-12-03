Bomberos logran controlar incendio en una fábrica de café en Santa Cruz

Un incendio registrado la madrugada de este miércoles alarmó a los vecinos del barrio Brígida, entre el tercer y cuarto anillo de la avenida La Salle, cerca de la zona de Equipetrol. El siniestro afectó a una fábrica y cafetería dedicada al procesamiento y molienda de café.

De acuerdo con los testimonios, el fuego comenzó alrededor de las 05:15 de la mañana, cuando los vecinos percibieron un fuerte olor a humo que salía desde el interior del establecimiento.

“Comenzó a sonar la alarma y empezamos a oler humo. Llamamos a los bomberos, pero al principio pensaron que podía ser una quema de basura”, relató una vecina del lugar.

Tres unidades de Bomberos lograron llegar oportunamente y, tras forzar los candados y la puerta principal, ingresaron por un portón posterior, donde se concentraba mayor cantidad de humo. El lugar se encontraba completamente cerrado y no había personas dentro al momento del incendio.

El bombero a cargo del operativo confirmó que el fuego consumió principalmente granos de café, bolsas plásticas y maquinaria utilizada para el procesamiento del producto, elementos que favorecieron la rápida expansión de las llamas debido a su inflamabilidad.

“Estamos todavía en etapa de enfriamiento. Aún no se puede determinar la causa del incendio; el informe final se emitirá una vez se concluya el trabajo de las unidades especializadas”, señaló el oficial.

A un costado de la fábrica se ubica un edificio de ocho pisos, cuyos residentes también fueron alertados por el humo y la alarma. Pese a la magnitud del fuego, no se registraron personas heridas.

El propietario del negocio llegó minutos después al lugar, mientras los bomberos continuaban trabajando para evitar una posible reactivación del fuego.

Mira la programación en Red Uno Play