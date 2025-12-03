Fiscalía apunta a 15 implicados en la ANH por el desvío de combustibles

La comisión de fiscales anticorrupción que investiga el presunto desvío de combustibles en el interior de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó que 15 funcionarios ya fueron identificados como involucrados en el caso, aunque no se descarta que la cifra aumente conforme avancen las indagaciones.

El fiscal anticorrupción Sergio Dávila lamentó que, durante el registro realizado este martes en las instalaciones de la ANH en La Paz, no se pudo acceder a documentación clave, debido al proceso de transición que atraviesa la institución. Señaló que estos documentos serán solicitados mediante requerimientos formales.

“El Ministerio Público entiende que la transición está en curso, entendemos que los listados, los registros y los archivos están siendo entregados. En ese contexto, la documentación colectada por la comisión de fiscales está siendo valorada para tomar las acciones correspondientes”, explicó Dávila.

Anunció que en las próximas horas serán convocados funcionarios y exfuncionarios de la ANH que presentan indicios de responsabilidad. Afirmó que, hasta el momento, 15 personas están formalmente sindicadas.

“Contamos con una agenda de actos investigativos para colectar elementos que permitan demostrar la participación de estas 15 personas, quienes ya cuentan con mandamiento de aprehensión. Los indicios surgen de la documentación extraída del área de logística de YPFB”, agregó.

Dávila también reveló que la comisión identificó la presencia de personal no calificado encargado de la mezcla del combustible para su distribución en el mercado nacional.

“Hemos verificado que las personas que trabajaban en la planta de YPFB no tenían la experiencia ni la capacitación necesaria para realizar este trabajo. Entendemos que hubo nombramientos ilegales y presumiblemente algún tipo de favorecimiento”, concluyó.

