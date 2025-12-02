Gobierno identifica daño de Bs 5 millones en subvención de harina

El Gobierno boliviano confirmó la suspensión del modelo de subvención de harina para panificadores, luego de que esta política provocara “un daño económico superior a los Bs 5 millones” en Emapa, según informó el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano.

“Subvención es igual a corrupción y eso no va más con este Gobierno. El daño económico supera los Bs 5 millones”, aseguró Justiniano, al referirse al esquema que generó pérdidas y casos de irregularidades dentro de la entidad estatal.

Consecuencias del modelo de subvención

Justiniano reiteró que la subvención de harina fue un mecanismo que generó corrupción y pérdidas económicas en Emapa, y que por eso el Gobierno decidió eliminarla de manera definitiva:

“El modelo de subvención de esta manera terminó porque ha generado pérdidas para el Estado”, agregó.

Dirigente panificador aprehendido

Sobre la aprehensión del dirigente panificador Rubén Ríos, el ministro Justiniano aclaró que esta persona está involucrada en hechos de corrupción relacionada con la subvención de harina, en ese sentido dijo que fue denunciado por los delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y contratos lesivos al Estado.

“La denuncia contra esta persona fue interpuesta por este Ministerio tras encontrar serios indicios de manejos corruptos en la subvención de harina hacia los panificadores”, acotó Justiniano.

Nuevo proyecto para el precio del pan

En paralelo, el viceministro de Comercio y Logística, Gustavo Serrano, señaló que el Ejecutivo trabaja en un proyecto para garantizar que el pan llegue a las familias a un precio más conveniente, tras la polémica por panificadores que anunciaron venderlo en La Paz a 80 centavos.

“Como Gobierno no hemos determinado el precio del pan en 80 centavos; estamos trabajando en un proyecto para que el pan llegue a las familias bolivianas a un precio más conveniente, todo lo demás son especulaciones”, afirmó Serrano.

El viceministro también hizo un llamado a las autoridades municipales para proteger el derecho al trabajo de los panaderos que están ofreciendo el pan a 50 centavos, frente a agresiones registradas en la ciudad.

El Ejecutivo asegura que, con la eliminación de la subvención, se busca transparentar el mercado del pan y avanzar hacia un esquema donde los precios se definan mediante un proyecto que considere la disponibilidad de insumos y la necesidad de la población.

