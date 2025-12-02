Caso Emapa: cinco investigados, una nueva aprehensión y buscan al exgerente Franklin Flores

La Fiscalía Anticorrupción informó este lunes que ya son cinco las personas investigadas en el caso de presunta corrupción dentro de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). El fiscal Omar Quisbert confirmó que la más reciente aprehensión corresponde a la jefa de Inspección de la estatal, señalada por la elaboración de un informe técnico que habría viabilizado la firma del convenio 285/2024 entre Emapa y la empresa del dirigente panificador Rubén Ríos.

Durante una conferencia de prensa, Quisbert detalló que entre los investigados figuran:

Rubén Ríos, dirigente panificador

Franklin F., exgerente de Emapa

Dos funcionarios de la institución

La jefa de Inspección recientemente aprehendida.

“El Ministerio Público tiene como imputados a diferentes ciudadanos, entre ellos el señor Ríos, el señor Franklin y otros dos funcionarios de Emapa. En total, son cinco personas investigadas. En relación con la aprehensión conocida en las últimas horas, se informa que el Ministerio Público ejecutó hoy una nueva orden de aprehensión, considerando que se tenía programada la declaración informativa de otra ciudadana que desempeñaba funciones en Emapa”, explicó el fiscal.



Medidas cautelares y continuidad de la investigación



El fiscal informó además que la audiencia cautelar realizada este lunes determinó la detención domiciliaria para Gabriela René P. T., otra de las implicadas, quien enfrenta acusaciones por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía había solicitado seis meses de detención preventiva, pero la autoridad jurisdiccional dispuso medidas menos gravosas.

Quisbert señaló que el Ministerio Público continuará con las actuaciones investigativas y no descarta nuevas citaciones o medidas cautelares conforme avancen las pesquisas.



Búsqueda del exgerente Franklin Flores



Paralelamente, la Fiscalía informó que, a través de la Policía, se encuentra en búsqueda del exgerente de Emapa, Franklin Flores, quien cumplía detención domiciliaria desde el 2 de octubre por cinco procesos distintos. Según el reporte, Flores salió de su domicilio tras recibir una citación judicial para una declaración informativa, pero no llegó a la actividad judicial ni retornó a su vivienda, por lo que su paradero es actualmente desconocido.

