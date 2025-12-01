Panaderos fantasmas, cobros de Bs 20.000 y harina revendida: así operaba la red que derribó la subvención

El viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, informó que el Gobierno decidió poner fin al modelo de subvención de harina tras identificar irregularidades y fuertes indicios de corrupción en su implementación. La autoridad señaló que se trabaja, junto con los panificadores del país, en una nueva metodología consensuada.

Según Serrano, se detectaron irregularidades en la compra y distribución de harina subvencionada que habrían generado un daño económico de aproximadamente Bs 1.000 millones en cuatro años.

Explicó que un grupo de personas vendía harina a Emapa al precio de mercado (Bs 400 por quintal), mientras que allegados la adquirían a un costo menor (Bs 100). También se identificaron casos de dirigentes que cobraban hasta Bs 20.000 para permitir el ingreso de panaderos a sus asociaciones y así acceder al beneficio, además de un número de “panaderos fantasmas” registrados con el mismo fin.

“El modelo de subvención que permitía que unos cuantos se enriquezcan a costa del pueblo boliviano se termina. Ese modelo de subvención igual a corrupción se termina, y el Gobierno trabajará para que el pan llegue a los bolivianos a precio justo”, sostuvo.

Serrano agregó que estos manejos irregulares deben ser investigados por la justicia y exhortó al exgerente de Emapa, Franklin Flores, y al dirigente panadero de La Paz, Rubén Ríos, ambos actualmente prófugos, a presentarse ante las autoridades.

En relación con la nueva alternativa a la subvención, el viceministro indicó que el Gobierno busca un consenso para establecer un mecanismo distinto, que garantice la provisión de pan a precio justo y con el peso correspondiente.

La semana pasada se realizaron reuniones con panificadores en La Paz, aunque sin llegar a un acuerdo. Pese a ello, aseguró que continuarán las gestiones y se abrirán nuevos espacios de diálogo para alcanzar un consenso.

