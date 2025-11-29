¿De compras este fin de semana? Estos alimentos bajaron de precio en Santa Cruz

Las bajas de precio abarcan desde lácteos hasta carnes, beneficiando la economía de las amas de casa.
28/11/2025 21:32
Se acercan el fin de semana y hay buenas noticias para las amas de casa, puesto que, los precios de varios productos de primera necesidad han registrado bajas significativas en el Mercado Abasto de Santa Cruz.
A continuación, presentamos una lista con los precios anteriores de algunos productos y sus precios actuales:
Queso: antes 46 → ahora 24 Bs/kg
Huevo (maple): antes 36 → ahora 26 Bs
Costilla de cerdo: antes 45 → ahora 40 Bs/kg
Pierna de cerdo: antes 32 → ahora 30 Bs/kg
Pollo: antes 20,50 → ahora 19,50 Bs/kg
Carne de primera: antes 72 → ahora 65 Bs/kg
Carne de segunda: antes 65 → ahora 60 Bs/kg
Chuleta de res: antes 62 → ahora 60 Bs/kg
Estas bajas en los precios representan una buena oportunidad para que los consumidores planifiquen sus compras.
