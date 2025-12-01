TSE publica convocatoria y el calendarios oficial de las elecciones subnacionales 2026

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó este domingo, 30 de noviembre, en su página web institucional y en un medio de prensa de circulación nacional, la convocatoria y el calendario electoral para la elección de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales del período constitucional 2026-2031.

El documento establece un total de 63 actividades programadas que deberán cumplirse antes de la jornada de votación, fijada para el 22 de marzo de 2026. Entre estas actividades se incluyen plazos de inscripción de candidatos, capacitaciones electorales, campañas informativas y otras acciones relacionadas con la organización y supervisión del proceso electoral.

El TSE recordó a la ciudadanía y a los actores políticos la importancia de respetar los plazos y procedimientos establecidos en el calendario para garantizar un proceso transparente y ordenado.

Ver la convocatoria completa más el calendario

